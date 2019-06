12enne muore di meningite

Roma, 21 giu. (AdnKronos Salute) - E' morta la bambina tedesca di 12 anni ricoverata ieri sera all'ospedale Meyer di Firenze per meningite da meningococco C. "Sono davvero addolorata per la morte della bambina, che era venuta dalla Germania in vacanza qui in Toscana, a Donoratico. E voglio far giungere alla sua famiglia le mie condoglianze più sentite". Così l'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi in una nota. La bambina era stata trasferita con l'elisoccorso dall'ospedale di Cecina. "So che i genitori hanno acconsentito all'espianto degli organi della loro figlia - aggiunge Saccardi - e li ringrazio per questo gesto di grande generosità in un momento di tremendo dolore". L'Azienda ospedaliero-universitaria Meyer ha messo a disposizione della famiglia un mediatore e degli psicologi. Quest'anno, la morte della bambina è la prima per meningite da meningococco C.