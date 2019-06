2 Giugno: Pascucci (Iic), ‘governo litiga e non rispetta Festa Repubblica’

Roma, 2 giu. (AdnKronos) - "Un governo che riesce a litigare anche sul 2 giugno è un esecutivo che dimostra di non rispettare neppure la Festa della Repubblica, trasformandola nell'ennesima battaglia di tweet e annunci elettorali". Lo afferma Alessio Pascucci, coordinatore nazionale di Italia in Comune. "Mentre in Italia cresce la povertà e la differenza tra nord e sud del Paese si fa più marcata -aggiunge- Salvini e Fico trovano il tempo di bisticciare sulla dedica della Festa della Repubblica. Questa gara a chi staccherà prima la spina a questo governo dell'inciucio è stucchevole e non interessa gli italiani che chiedono rispetto per i territori e politiche di sostegno e inclusione verso tutte le categorie più deboli".