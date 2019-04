25 aprile: Zaia a Mattarella, ‘i veneti si sacrificarono per la libertà’

Venezia, 24 apr. (AdnKronos) - "Caro Presidente, nel riceverla nuovamente a poco tempo dalla sua ultima visita, colgo una peculiare attenzione verso la nostra Regione e le do il benvenuto nel giorno della festa della Liberazione che coincide con quella più significativa per l'identità di noi Veneti: la festa del Santo Patrono San Marco". Inizia così la lettera che il presidente della Regione Veneto Luca Zaia rivolge al capo dello Stato Sergio Mattarella dalla colonne della 'Tribuna di Treviso' alla vigilia della sua visita domani a Vittorio Veneto per le celebrazioni della festa della Liberazione. "Ci incontriamo a Vittorio Veneto. Un nome che, senza bisogno di aggettivi, parla della nostra vita e - da solo - riassume due momenti cruciali della nostra storia nazionale e veneta. In questa città si concluse l'immenso e straziante sacrificio e impegno che accomunò i nostri nonni nella Grande Guerra - ricorda Zaia - Oggi, nell'anniversario della Liberazione, ricordiamo che qui fu scritta una delle pagine più importanti della Resistenza, la cui memoria è affidata per sempre alla Medaglia d'oro al Valor Militare che fregia il gonfalone di questa città".