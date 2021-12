Sabato 4 dicembre, alle 9, nell’aula magna dell’edificio della Didattica alla Cittadella universitaria, si terrà la giornata celebrativa “50 anni di Ingegneria all’Università di Catania”.

Una ricorrenza importante per l’ateneo e anche per l’intero territorio della Sicilia orientale.

Apriranno i lavori il rettore Francesco Priolo, i direttori dei dipartimenti di Ingegneria e Architettura (Dicar) e di Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica (Dieei), Enrico Foti e Giovanni Muscato, il sindaco di Catania Salvo Pogliese e il presidente della Regione Nello Musumeci.

Interverranno Gaetano Fede (Consiglio nazionale degli ingegneri), i presidenti provinciali dell’Ordine degli Ingegneri Mauro Scaccianoce, di Ance, Rosario Fresta, e di Confindustria, Antonello Biriaco, il dirigente generale della Protezione civile siciliana Salvatore Cocina e il direttore generale Fce Salvatore Fiore.

A seguire – per la sessione “I primi 50 anni di Ingegneria all’Università di Catania” – le relazioni del decano del Dieei e past preside di Ingegneria Luigi Fortuna, dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo Gabriella Torrisi e Anna Schepis e degli studenti.

E ancora – per la sessione “Ingegneria 2040” – il prof. Marco Tubino (presidente nazionale Conferenza per l’Ingegneria), l’ing. Armando Zambrano (presidente Consiglio nazionale degli ingegneri) e il dott. Orio Bellezza (amministratore delegato STMicroelectronics).

Per la sessione “Le testimonianze di illustri ex studenti” gli ingegneri Ugo Di Bernardo, Matteo Lo Presti e Carmelo Lo Faro e il prof. Marco Pavone.