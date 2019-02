6 Nazioni, grande festa al Terzo Tempo Peroni Village con Nesli

Roma, 9 feb. - (AdnKronos) - Grande apertura per il Terzo Tempo Peroni Village 2019, che festeggia il suo undicesimo anno di attività. Gli appassionati di Rugby hanno infatti assistito ad un'esclusiva e sorprendente performance di Nesli al Foro Italico di Roma, al termine della prima partita casalinga della nostra Nazionale di Rugby contro il Galles. Il cantante ha dichiarato: "Non sono uno sportivo, ma mi piace questa unione che si crea qui tra sport e musica. Tutto ciò rende il rugby un vero momento di festa e di condivisione: vedere i tifosi di Italia e Galles che festeggiano insieme è una cosa unica!". Entusiasta anche Francesca Bandelli (Marketing & Innovation Director di Birra Peroni): «Il segreto di questa armonia sta nel fatto che tutti, qui al Terzo Tempo Peroni Village, condividono gli stessi valori: fair play, unione e divertimento. In questo spazio i tifosi di Italia e Galles, al di là di ogni risultato, hanno potuto passare una bellissima giornata di festa e di sport». Nell'atmosfera unica del Terzo Tempo Peroni Village si è creato ancora una volta uno dei più grandi momenti di festa e di condivisione sportiva grazie a tanta buona musica, cibo e birra di qualità come Peroni 3.5, la gamma Peroni Gran Riserva, Peroni Chill Lemon, Peroni Forte, Peroncino, Peroni Senza Glutine e Peroni Cruda. Sia prima che dopo il match, Radiofreccia - radio partner del Terzo Tempo Peroni Village ? ha scaldato il grande pubblico del Rugby. Sul palco Ambra Marie e Jimmy D hanno guidato l'intrattenimento con la loro energia, mentre alla consolle c'era DJ Sautufau. Radiofreccia, oltre un milioni di ascoltatori nel giorno medio, è in FM e in DAB+, in Radiovisione al 258 del Digitale Terrestre e al 758 di Sky in HD, in streaming su www.radiofreccia.it e sulla app gratuita.