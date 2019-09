A Catania il Festival internazionale del gelato artigianale

Cinquanta gelatieri provenienti da sette Paesi – Giappone, Regno Unito, Germania, Olanda, Cina, Bolivia, Albania – saranno i protagonisti a Catania dell’XI edizione di Sherbeth, il Festival internazionale del gelato artigianale, in programma da domani al 29 settembre nella Villa Bellini. La manifestazione è stata presentrata stamane nel municipio di Catania alla presenza, tra gli altri, del sindaco Salvo Pogliese e dell’assessore comunale alla Cultura Barbara Mirabella. L’inaugurazione è in programma domani alle 18. Tra le iniziative in programma talk show sulla gastronomia, cooking show sul gelato, momenti di formazione e gioco dedicati ai bambini, percorsi d’interesse artistico ed un concorso, dedicato a Francesco Procopio Cutò, al termine del quale verrà premiato il maestro gelatiere vincitore.