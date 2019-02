A Milano apre Primerent, boutique per noleggio auto tailor made

Milano, 18 feb. (Labitalia) - Primerent, società leader in Italia ed Europa per il noleggio di auto di lusso, annuncia l'apertura, nel cuore di Milano, di un concept unico al mondo: arriva in corso Sempione 28 la Boutique dove scegliere l'auto più adatta al proprio stile, esigenze e occasioni. Come un abito di sartoria cucito su misura, o un gioiello ideato appositamente per celebrare una ricorrenza, nella boutique di Primerent il vasto assortimento di vetture de haute gamme, consente un servizio tailor made. Il personale, altamente qualificato e specializzato, accoglie e accompagna i clienti alla scoperta dell'ampia proposta del parco auto: Ferrari, Lamborghini, Land Rover, Mercedes-Benz, Porsche, Maserati, Audi, Bmw, Jaguar, Bentley, Aston Martin, sono solo alcuni dei marchi a disposizione degli ospiti della Primerent Boutique, attenta anche all'aspetto ecosostenibile grazie a vetture di alta gamma a basso impatto ambientale. ?Grazie a Riccardo Forlini di WundercameraLab e Fabrizio Gruppini, che firmano il progetto, come direttore artistico e architetto, abbiamo ideato un concept - spiega Saverio Castellaneta, amministratore delegato della società - che rispecchia i valori del brand: gusto, sobrietà e ricercatezza. Questa nuova apertura si iscrive all'interno di un piano di crescita che è anche e soprattutto una crescita di qualità: vogliamo omaggiare i nostri clienti con uno spazio dedicato al benessere, consapevoli che il noleggio d'auto a medio e breve termine ha, per sua stessa natura, un potenziale e un fascino che i milanesi non tarderanno a cogliere".