A San Giovanni La Punta, il nuovo Centro di Protezione civile della Regione per la Sicilia orientale. Sono appena stati aggiudicati i lavori per la realizzazione di una struttura di 1.800 metri quadri, che ospitera’ circa cento unita’ operative. Il progetto, redatto in-house dall’architetto Alberto Vecchio, prevede un costo di quasi 3 milioni di euro “L’intervento assume un carattere strategico, dal momento che potenzia la presenza della Protezione civile nell’Isola, realizzando un centro operativo moderno, funzionale e dotato di strumentazioni tecniche all’avanguardia” ha detto il governatore della Sicilia Nello Musumeci. Alzera’ sensibilmente il livello di sicurezza del nostro territorio perche’ sara’ in grado di svolgere una funzione di supervisione e di controllo affiancando, ed eventualmente sostituendo nella gestione delle criticita’ territoriali, quello gia’ funzionante a Palermo”. La struttura, che sorgera’ in un’area compresa fra l’attuale sede del Centro operativo misto e il Comando dei vigili urbani, in prossimita’ della Stazione dei Carabinieri di San Giovanni La Punta, si trova vicino ai piu’ importanti assi di collegamento viario e sara’ articolata in due moderni edifici. Il capo della Protezione civile della presidenza della Regione, Calogero Foti ha affermato: “La nuova sede ospitera’ anche la sala operativa che servira’ il comprensorio della Sicilia orientale e che potra’ garantire interventi tempestivi in un’area particolarmente critica sotto il profilo dei potenziali rischi legati a eventi catastrofici. Sara’ la punta di diamante della Protezione civile siciliana, essendo stata pensata per soddisfare le esigenze di una moderna struttura di interventi in emergenza”.