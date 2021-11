A San Giovanni La Punta l’assessore piu’ giovane d’Italia

Il Sindaco Antonino Bellia ha nominato assessore Piermaria Capuana che subentra in Giunta dopo le dimissioni di Gianpiero Scuderi. Il neo assessore, diciotto anni iscritto al primo anno di università, rientra fra i più giovani d’Italia.

“Ringrazio Gianpiero Scuderi per aver assolto con serietà, competenza e spirito di collaborazione il ruolo di assessore in questi anni- dichiara il Sindaco Antonino Bellia- auguro buon lavoro al neo assessore con la certezza che sarà in grado di rappresentare le esigenze della nostra comunità, soprattutto dei giovani, mettendosi al servizio dei nostri concittadini”.

“Ringrazio il Sindaco per la fiducia concessami – a parlare il neo assessore Capuana- spirito di intraprendenza, attivismo e onestà sono i valori che più rappresentano il mio stile di politica e credo che puntare sui giovani non debba essere una scommessa ma un investimento, coinvolgendoli sempre più nella res pubblica e rendendoci protagonisti”.

Nei prossimi giorni saranno assegnate le deleghe.