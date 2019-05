A Zoomarine visite mediche gratuite per ‘le mamme’

Roma, 10 mag. (Labitalia) - Una Festa della mamma speciale, nel segno della salute e della prevenzione a Zoomarine, il più grande parco marino italiano, che celebra domenica la Festa della mamma con una giornata interamente dedicata alla salute delle donne. Zoomarine offrirà, infatti, la possibilità di effettuare screening gratuiti per la prevenzione del melanoma e del tumore al seno utilizzando un ambulatorio medico mobile che sarà ospitato per tutta la giornata nel Parco. Domenica 12 maggio spazio, quindi, alla salute delle donne, grazie alla sensibilità di Zoomarine che vuole coniugare una giornata di festa con la necessità di sottoporsi periodicamente ad esami diagnostici utili a prevenire ed informare sulle diverse patologie che colpiscono le donne, in primis melanoma e tumore del seno. Il presidio medico gratuito sarà fornito dal centro Diagnostica Nuova Florida di Ardea che metterà a disposizione per l'intera giornata un ambulatorio medico mobile con personale specializzato. Inoltre, per l'intera giornata, sarà presente nel Parco una postazione dell'associazione Salvamamme con i volontari che, in presenza di operatori specializzati, effettueranno attività di sensibilizzazione e laboratori per bambini per realizzare collanine da donare alle mamme. I volontari di Salvamamme daranno inoltre consigli sull'allattamento al seno, distribuendo bavaglini a supporto della campagna 'Io allatto dove mi pare' con l'idea di preservare l'intimo momento dell'allattamento anche se ci si trova in un luogo pubblico. "Veicolare - spiega l'amministratore delegato del parco, Renato Lenzi - attraverso una giornata di festa come quella dedicata alle mamme anche messaggi utili sulla salute e il benessere delle donne è per noi obiettivo importante e necessario. In un momento di svago e di divertimento come sarà la Festa della mamma, si può trovare il tempo per un primo screening diagnostico e informativo, sensibilizzando così il nostro pubblico su tematiche spesso trascurate per gli impegni della vita quotidiana. Si consolida, inoltre, il rapporto con l'associazione Salvamamme che lavora per tutelare i diritti delle famiglie e che è da tempo nostro partner privilegiato".