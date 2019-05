A2A: biometano dai rifiuti, porta impianto economia circolare in Sicilia

Milano, 24 mag. (AdnKronos) - Un impianto dotato di tecnologie innovative in grado di trasformare i rifiuti organici della raccolta differenziata (l'umido, ndr), in biometano, gas naturale da fonte rinnovabile adatto per alimentare i veicoli, farne compost per l'agricoltura e riscaldare le case. E' il progetto per cui A2a, con la controllata A2a Energiefuture, ha presentato istanza autorizzativa alla Regione Sicilia. L'impianto rientra tra le iniziative e gli investimenti di lungo termine in energie rinnovabili che A2A ha messo in campo in Sicilia per il sito di San Filippo del Mela. "A fronte di un investimento di 35 milioni di euro, l'impianto studiato da A2A si configura come una delle soluzioni più avanzate d'Europa e un esempio concreto di economia circolare a disposizione del territorio: l'eccellenza tecnologica impiegata e la configurazione dell'impianto che immetterà direttamente in rete il biometano prodotto, garantiscono un impatto pari a zero", spiega il gruppo. La capacità di trattamento dell'impianto è di circa 75mila tonnellate all'anno di frazione organica proveniente dalla provincia di Messina.