Abb: Sorial, ‘importante impegno a rivedere numero esuberi’

Roma, 3 apr. (AdnKronos) - "Gli investimenti che l'azienda intende realizzare sono molteplici e riguardano i siti presenti sull'intero territorio nazionale, ma non possiamo altresì dimenticare che il sito di Vittuone presenta, al momento, il maggior numero di esuberi. L'impegno preso oggi dall'azienda a rivedere il suo piano rappresenta, pertanto, un importante passo in avanti per salvaguardare sia i livelli occupazionali che produttivi". Così il Vice Capo di Gabinetto del ministero dello Sviluppo economico Giorgio Sorial dopo che oggi al Mise si è svolto il tavolo di monitoraggio sulla situazione occupazionale e produttiva della società Abb, a cui hanno preso parte i rappresentanti dell'azienda, della Regione Lombardia e i sindacati. In un clima di collaborazione tra le parti, si legge nella nota, l'azienda ha illustrato il nuovo assetto societario che si articolerà in 4 divisioni e manterrà il sito di Vittuone come centro principale, dove alla produzione si accompagneranno anche le attività di ricerca e sviluppo tecnologico e digitale, in collaborazione con il Politecnico di Milano e l'Università di Pavia. Nel piano industriale l'azienda si è, inoltre, impegnata a rivedere il numero dei lavoratori in esubero e a valutare la possibilità di individuare nuovi investitori interessati a reindustrializzare l'unità produttiva del sito Vittuone, che verrà separata. Tali aspetti verranno discussi in un tavolo convocato il 15 aprile presso la Regione Lombardia, propedeutico ad un ulteriore passaggio previsto al Mise.