Abi: presenta ‘Mercato, Europa e libertà’, gli interventi di Carli

Roma, 12 gen. (AdnKronos) - Si terrà il prossimo 18 gennaio a Palazzo Altieri in Roma, alla presenza del presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, del direttore generale dell'Abi, Giovanni Sabatini, del Presidente dell'Istituto Einaudi per gli studi bancari, finanziari e assicurativi, Maurizio Sella, del Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, del Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, e del Presidente onorario della Fondazione Guido Carli, Gianni Letta, la presentazione del volume ?Mercato, Europa e libertà?, che raccoglie gli interventi pronunciati da Guido Carli alle assemblee dell'Associazione Bancaria Italiana e alle Giornate mondiali del risparmio Il libro, pubblicato da Editori Laterza, è introdotto dalla prefazione a firma di Patuelli e Sella. Curato da Federico Pascucci, Segretario generale dell'Istituto Einaudi, è arricchito da un profilo di Carli a firma di Alfredo Gigliobianco, dirigente di Banca d'Italia. Promosso dall'Abi e dall'Istituto Einaudi, ?Mercato, Europa e libertà?, si inserisce nella collana ?Storia e Società' ed è la terza opera pubblicata su impulso di Abi e Istituto Einaudi dopo i libri dedicati da Laterza agli scritti di Luigi Einaudi e Carlo Azeglio Ciampi. Obiettivo del volume è celebrare l'attualità della figura di Guido Carli, protagonista del processo di costruzione dell'Europa unita come pure della rinascita economica italiana, offrendo al contempo un significativo spaccato della storia della Nazione nel secondo dopoguerra, vista attraverso le lenti della finanza e dell'economia. Il libro raccoglie i 14 interventi pronunciati da Carli negli anni in cui fu Governatore della Banca d'Italia (1960-1975) alle assemblee dell'Abi, integrati da quelli tenuti alle celebrazioni delle Giornate del risparmio. Compaiono nel volume anche le tre relazioni tenute alle assemblee dell'Abi negli anni 1990, 1991 e 1992, periodo in cui fu Ministro del Tesoro.