Aci Sant’Antonio. Coppia di giovani incensurati con un chilo di marijuana. Arrestati

I Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio hanno tratto in arresto in flagranza di reato due giovani conviventi (un uomo di 26 anni ed una donna di 22) del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella circostanza i militari operanti, a seguito di una proficua attività info-investigativa dove notavano un continuo vivai di persone presso l’abitazione della coppia, rinvenivano, nel corso di perquisizione personale e domiciliare 1 chilogrammo di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, in parte già suddivisa in vari involucri e contenitori, la somma contante di euro 200,00 suddivisa in banconote di vario taglio, sequestrata poiché ritenuta provento dell’attività illecita, un bilancino di precisione e del materiale usato per il confezionamento dello stupefacente. Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati tradotti presso la casa circondariale di Piazza Lanza come disposto dall’A.G..