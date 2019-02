Acqua: Fratoianni, ‘approvare al più presto legge su bene comune’

Roma, 18 feb. (AdnKronos) - ?In questi ultimi giorni un fronte sempre più determinato da Forza Italia al Pd avanza in Parlamento per impedire l'approvazione al più presto della legge sull'acqua pubblica, che raccoglie le proposte del Forum italiano dei movimenti per l'acqua e che risponde all'urgenza di dotare il nostro Paese di un quadro legislativo unitario dell'acqua come bene comune, ripubblicizzandola, e attuando cosi l'esito referendario di qualche anno fa. Lavoreremo in Parlamento perché la legge venga approvata al più presto e senza modifiche". Lo assicura Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana e deputato di Leu.