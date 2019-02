Acquirente Unico: emesso bond da 500 mln per Ocsit

Roma, 13 feb. (AdnKronos) - Acquirente Unico, società incaricata di detenere le scorte petrolifere di sicurezza per l'Italia tramite l'Organismo Centrale di Stoccaggio (Ocsit), ha emesso un prestito obbligazionario di 500 milioni di euro con scadenza a 7 anni a un tasso di interesse annuale pari al 2,8 , collocato presso investitori istituzionali italiani ed esteri. L'emissione del titolo obbligazionario è finalizzata a finanziare gli acquisti di scorte petrolifere per lo sviluppo del piano industriale di Ocsit e a rimborsare il finanziamento bancario preesistente. L'emittente, così come il titolo emesso, presenta un rating BBB attribuito da S&P, equivalente a quello della Repubblica Italiana. L'emissione è stata curata da Banca IMI, Bnp Paribas, JP Morgan e Société Généralé in qualità di Joint Lead Manager. Banca Imi, inoltre, ha assistito Acquirente Unico nell'ottenimento del rating con il ruolo di Rating Advisor.