Adecco: Dehaze (Ceo), formazione permanente non è opzione ma obbligo

Zurigo, 30 dic. (AdnKronos/Ats) - "La formazione permanente non è più un'opzione, ma un obbligo". A sostenerlo in un'intervista pubblicata oggi sul settimanale svizzero 'Le Matin Dimanche' è il Ceo di Adecco Alain Dehaze sottolineando l'importanza che tutte parti in causa (dipendenti, datori di lavoro, scuola e politica) riconoscano questa necessità con urgenza. "A causa delle nuove tecnologie e senza formazione permanente - sottolinea Dehaze- perdiamo un terzo delle nostre competenze ogni quattro anni. L'industria, sempre più automatizzata e informatizzata, non è di gran lunga la più toccata dal fenomeno", secondo Dehaze, che cita il settore bancario, il marketing e la vendita fra i settori più colpiti. Interrogato sui costi di tale formazione, Dehaze sottolinea come per separarsi da un dipendente e ingaggiarne uno nuovo si spendano circa 100.000 franchi svizzeri (circa 88 mila euro), conservandolo e formandolo solo 30.000-35.000 franchi (circa 26 mila - 31 mila euro).