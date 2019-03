Aereo Etiopia: assessore Grasso, ‘Sebastiano, mancherai a tutti noi’

Palermo, 10 mar. (AdnKronos) - "Fra le vittime dell'immane tragedia in Etiopia, che ci sconvolge tutti, c'è anche un amico, un collega Assessore, un archeologo di fama mondiale, orgoglio per la Sicilia tutta". Sono le parole dell'Assessore alla Funzione Pubblica e agli Enti Locali, Bernardette Grasso. "Abbiamo condiviso il lavoro per la nostra Sicilia, terra che amavi e per la quale ti sei speso fino all'ultimo giorno. Ti ringrazio per le nostre chiacchierate, per l'attenzione che mi hai sempre riservato, come quando, poco tempo fa, ti ho parlato della valorizzazione dei luoghi dimenticati. Ti ringrazio per la tua grande competenza, che hai messo a servizio di un progetto comune e che ho avuto più volte modo di apprezzare. Sebastiano, mancherai a tutti noi", ha concluso l'Assessore.