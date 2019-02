Aeroporti: Aci Europe, in 2018 traffico +6,1%, nuovo record 2,3 mld passeggeri

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - Nuovo record per il traffico negli aeroporti europei. Nel 2018, i passeggeri hanno registrato un incremento del 6,1% a quota 2,34 miliardi. E' quanto emerge dalle rilevazioni di Aci Europe, in cui si segnala come la crescita, pur essendo più contenuta rispetto all'eccezionale performance del 2017 che ha segnato un +8,5%, rimane comunque molto dinamica nonostante il trend di rallentamento economico e le tensioni geopolitiche. I passeggeri transitati negli scali della Ue hanno registrato un incremento del 5,4% rispetto al +7,7% del 2017. ?Ancora un volta, il traffico passeggeri ha mostrato una notevole resilienza nel 2018 che gli aeroporti europei che hanno dato il benvenuto a nuovi 1.366 milioni di passeggeri. Questo significa che in appena 5 anni, il traffico passeggeri è cresciuto più di un terzo (36%) con oltre 629 milioni di passeggeri, dei quali 445 nella sola Ue", commenta Olivier Jankovec, direttore generale di Aci Europe. "Gestire una crescita del genere è una sfida e lo sforzo delle strutture aeroportuali e del personale è reale. La capacità e la qualità sono i principali problemi per il crescente numero di aeroporti in Europa. Questo naturalmente richieste investimenti ma anche una maggiore efficienza operativa".