Aeroporti: domani ministro Trenta a Comiso per cessione scalo

Palermo, 16 gen. (AdnKronos) - Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta sarà domani, giovedì 17 gennaio, alle 9.30, a Comiso (Ragusa), per siglare la conversione dell'aeroporto. "Il ministro Trenta ha mantenuto gli impegni e dopo il nostro incontro dello scorso autunno a Roma si è attivata prima con il tavolo tecnico e adesso con la firma della cessione ufficiale che avverrà a Comiso il 17 gennaio" annuncia la deputata regionale del M5S Stefania Campo. La conversione dello scalo aeroportuale ibleo, sottolinea la deputata, "potrà aprire mille possibilità di sviluppo ed economia per il territorio. Giovedì saremo a Comiso per festeggiare la fine di un travagliato percorso, civile e politico, grazie a cui si è riusciti a riconvertire un'ex base nucleare in una infrastruttura al servizio dell'Isola e soprattutto del nostro territorio". Il ministro della Difesa presenzierà all'atto definitivo di trasferimento dell'area 'ex Usaf' dello scalo aereo alla Regione siciliana che provvederà poi al suo passaggio al Comune di Comiso.