Aeroporti: Gruppo Save, record di traffico per il Polo del Nordest nel 2018 (4)

(AdnKronos) - L'aeroporto di Brescia segna un bilancio negativo (cargo 24.545 tonnellate, -29,4% sul 2017) in quanto il traffico cargo è stato influenzato dalla sospensione dei voli di SWItalia su Hong Kong su cui stiamo comunque lavorando perché possano riprendere. Nell'anno è invece aumentata l'attività di Poste Italiane, che ha movimentato 16.987 tonnellate di posta, in crescita del 2,5% rispetto all'anno precedente. Nel contempo, negli ultimi mesi del 2018, DHL ha avviato una serie di voli, premessa per ulteriori prospettive future. ?Siamo molto soddisfatti per i risultati ottenuti nell'anno appena concluso, caratterizzato da un grande lavoro di gruppo la cui efficacia viene restituita da un quadro di dati di traffico che evidenzia l'efficacia del Polo Aeroportuale del Nord Est - dichiara Enrico Marchi, Presidente del Gruppo SAVE ? L'incremento dell'8,9% del volume dei passeggeri del Polo aeroportuale rappresenta un traguardo importante, con positive ricadute economiche ed occupazionali per l'intera area servita. Il nuovo anno ci vede impegnati con la stessa concentrazione su nuovi obiettivi di incremento della rete dei voli, con prospettive di sviluppo per tutto il Polo aeroportuale?.