Aeroporti: presentato progetto ampliamento terminal Pisa (3)

(AdnKronos) - L'incontro odierno è stato inoltre l'occasione per tracciare un bilancio di un 2018 record per quanto riguarda il traffico passeggeri di Toscana Aeroporti e dei due aeroporti di Pisa e Firenze. Per la prima volta sono stati superati gli 8 milioni di passeggeri: nel 2018 Toscana Aeroporti registra infatti una crescita di passeggeri del 3,7%: 8 milioni e 182mila i passeggeri transitati dai due scali L'Aeroporto Galileo Galilei di Pisa registra per il 2018, 5,5 milioni di passeggeri, con una crescita, rispetto al 2017, del 4,4%. L'incremento è da ricondursi principalmente all'andamento dei movimenti (+3%) e del load factor che si attesta su un valore medio dell'87,1% (+0,5%). In crescita anche il traffico cargo che con 11,5 mila tonnellate di merce e posta registra un aumento del 8,7%. L'Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze registra una crescita del 2,3%, con 2,7 mln di passeggeri transitati nel 2018. Risultati dovuti principalmente all'aumento della capacità degli aeromobili impiegati sullo scalo fiorentino e alla crescita del load factor (+0,8%) che hanno più che controbilanciato la diminuzione dei movimenti (-3,6%). Nel corso dell'incontro è stato infine annunciato il rafforzamento della partnership con Ryanair, prima compagnia aerea europea per numero di passeggeri trasportati all'anno. La partnership, avviata nel 1998, è stata confermata e rafforzata grazie alla sottoscrizione di un nuovo accordo 2023, creando le condizioni per lo sviluppo di traffico e nuove destinazioni in partenza dallo scalo pisano.