Aeroporti: Santangelo (M5S), ‘pronti a tavolo tecnico con Musumeci’

Palermo, 14 gen.?(AdnKronos) - "Abbiamo detto e ribadito che gli aeroporti sono fondamentali per lo sviluppo della Sicilia e che sarebbe un grande errore privatizzarli. L'unica soluzione concreta è la creazione di un gestore unico per tutti gli aeroporti siciliani. Per realizzarlo siamo pronti a dialogare con il presidente Musumeci". Così il sottosegretario Vincenzo Maurizio Santangelo sull'aeroporto di Trapani-Birgi e, in generale, sulla rete aeroportuale siciliana. "Non si devono fare ulteriori errori - aggiunge - Crediamo veramente nella creazione di una rete aeroportuale regionale interamente pubblica, gestita in modo manageriale, che consentirebbe di pensare a tutti gli aeroporti come un unico soggetto e rappresenterebbe uno strumento fenomenale in mano pubblica per la crescita della mobilità dei siciliani e anche del turismo". Il governo sarebbe pronto a un tavolo tecnico con la Regione. "Il recente piano regionale turistico per la promozione della Sicilia come destinazione unica va proprio nel senso che abbiamo prospettato e che auspichiamo - dice - Per percorrere questa strada, bisogna subito aprire con la Regione un tavolo tecnico a Roma. Il Movimento 5 Stelle è pronto". E aggiunge: "Rinnoviamo l'invito al presidente Musumeci a dare la propria disponibilità per raggiungere questo obiettivo nell'interesse della Sicilia. Noi la nostra proposta per Birgi e tutti gli aeroporti siciliani l'abbiamo pronta. Ora tocca a Musumeci dare le risposte".