Aerospazio: Fondimpresa, formati 14 mila lavoratori

Roma, 1 lug. (Labitalia) - Ben 14 mila lavoratori di oltre 124 aziende dell'aerospazio, 92 mila ore di formazione erogate, di cui 5 mila attraverso avvisi del conto di sistema, 87 mila attraverso avvisi con contributo aggiuntivo e piani ordinari. Sono questi i numeri sulle attività formative per il comparto aerospaziale finanziate nel 2018 da Fondimpresa. Fondimpresa, il Fondo interprofessionale per la formazione continua di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, è il più grande in Italia, è aperto alle imprese di ogni settore e dimensione e conta oltre 196 mila aziende aderenti per complessivi quattro milioni e 600 mila lavoratori. "Quello dell'aerospazio - sottolinea il presidente di Fondimpresa, Bruno Scuotto - è un settore fortemente strategico nel panorama economico italiano e internazionale. Con aziende che soddisfano esigenze di sicurezza e tecnologia imprescindibili per gli utenti, non sono state risparmiate dalla crisi e si ritrovano a dover fronteggiare nuove sfide, innovare prodotti e processi e dover formare il personale all'utilizzo di nuove tecnologie. La formazione si presenta loro come la leva per la crescita delle imprese". "Le regioni più performanti - continua Scuotto - sono state il Piemonte, la Campania, il Lazio e la Lombardia. I dati sull'attività formativa svolta sono importanti per le aziende e lavoratori dimostrano l'impegno ad attrezzarsi di fronte a fenomeni come la digital trasformation che cambiano le regole del gioco, introducendo nuovi modelli organizzativi e formativi fondamentali per sostenere la domanda di competenze e di nuove professionalità". "Fondimpresa - precisa - si schiera dalla parte delle aziende, sostenendole quotidianamente in questa sfida complessa, perché, per eliminare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, è necessario rimettere al centro le imprese, quelle che creano ricchezza e valore per tutti. Questo, per noi di Fondimpresa, significa puntare ad una formazione sull'innovazione e in grado di innovare se stessa".