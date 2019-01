Afghanistan: Quartapelle, ‘Trenta riferisca in Parlamento, no due linee governo’

Roma, 28 gen. (AdnKronos) - ?E' surreale il ritiro dei militare italiani dall'Afghanistan venga appreso attraverso indiscrezioni e smentite del ministro degli Esteri e del partner di governo dei Cinquestelle. Il Parlamento, che attende ormai da un mese il decreto per l'autorizzazione delle missioni militari italiane all'estero, deve sapere. Anche perché deve poter avere gli elementi per decidere o meno a favore delle autorizzazioni". Lo afferma Lia Quartapelle, capogruppo Pd in commissioni Esteri alla Camera. "La ministra Trenta -aggiunge- venga quindi a riferire in Parlamento. Nel governo non possono esserci due linee su una questione strategica come la nostra presenza in Afghanistan, né è tollerabile che il Paese e le Camere siano messi a conoscenza di un eventuale ritiro attraverso indiscrezioni. L'annuncio del ritiro fatto in questo modo è irresponsabile nei confronti dei nostri militari".