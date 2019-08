Aggredisce e picchia due vigili urbani: arrestato posteggiatore abusivo

Ancora violenze, ancora aggressioni a vigili urbani mentre svolgono il loro lavoro di controllo del territorio e di vigilanza contro la contraffazione e l’abusivismo , operazioni di controllo volute fortemente dal sindaco Pogliese, e disposte dall’assessore Porto con la collaborazione operativa del Comandante dei Vigili Stefano Sorbino e del commissario Francesco Caccamo, responsabile della sicurezza urbana e annona.

La nuova aggressione, in piazza Mancini Battaglia, dove un cittadino dello Zimbawe, già arrestato nel passato per violenze simili, è stato sorpreso a fare il parcheggiatore abusivo. L’extracomunitario si è scagliato violentemente contro i due ispettori della polizia municipale che ne stavano controllando l’attività per sanzionarlo, colpendo i due agenti con pugni e calci. A bloccare lo straniero una pattuglia di carabinieri intervenuta sul posto. L’uomo è stato poi condotto presso gli uffici della polizia giudiziaria dove è stato arrestato per i reati lesioni volontarie e resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale come ipotesi di reato. Un ispettore, in particolare, è stato colpito al volto ed è stato quindi condotto al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro, dove gli sono state riscontrate lesioni non gravi ad un occhio con prognosi di 9 giorni. LO straniero è stato processato stamani per direttissima e, convalidato l’arresto condotto in carcere.

Si tratta della seconda aggressione, dopo quella avvenuta circa una settimana fa, durante la quale dei vigili dell’Annona, durante i controlli sulla contraffazione commerciale sono stati malmenati e finiti in ospedale. “Un fatto di estrema gravità – hanno dichiarato il sindaco Salvo Pogliese e l’assessore Alessandro Porto – che colpisce ancora una volta ispettori di polizia municipale in servizio per fare rispettare la legalità. Non si possono ancora tollerare episodi di violenza contro operatori in divisa che fanno azione di presidio del territorio per contrastare la diffusa illegalità.

A loro va tutta la solidarietà dell’amministrazione, perché svolgono un compito difficile a tutela dei cittadini e delle regole che vanno rispettate da tutti, a maggior ragione da chi viene da altri paesi. Continueremo sulla strada della lotta all’abusivismo, con la nostra polizia locale unitamente alle altre forze dell’ordine, con cui collaboriamo in azioni interforze. Catania deve cambiare rotta anche in questo campo della sicurezza, un obiettivo per cui non tollereremo nessuna deviazione, consapevoli che non siamo soli ma agiamo unitamente ad altri reparti dello Stato che svolgono egregiamente il lavoro di garantire la sicurezza dei cittadini.”