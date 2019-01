Airbus: nuovo record in 2018, consegnati 800 aerei

Roma, 9 gen. (AdnKronos) - Nel 2018 Airbus ha consegnato 800 aeromobili di linea a 93 clienti. L'azienda ha raggiunto gli obiettivi prefissati per l'anno e ha stabilito un nuovo record, con le consegne che superano dell'11% il record stabilito nel 2017 (718 aeromobili). Sale così per il 16° anno consecutivo il numero di aeromobili commerciali consegnati in un anno. Le consegne avvenute nel 2018 comprendono: 20 A220 (da quando l'aeromobile è diventato parte della Famiglia Airbus, a luglio 2018); 626 aeromobili della Famiglia A320 (rispetto ai 558 del 2017), di cui 386 A320neo (rispetto ai 181NEO del 2017); 49 A330 (rispetto ai 67 del 2017), fra i quali i primi tre A330neo; 93 A350 XWB (rispetto ai 78 del 2017); 12 A380 (rispetto ai 15 del 2017). Per quanto riguarda le vendite, nel 2018 Airbus ha registrato 747 ordini netti rispetto ai 1.109 del 2017. A fine 2018 il backlog degli aerei commerciali di Airbus ha raggiunto un nuovo record di 7.577 aeromobili, di cui 480 A220, rispetto ai 7.265 di fine 2017. "Nonostante le significative sfide operative, Airbus ha continuato ad incrementare i tassi di produzione consegnando un numero record di aeromobili nel 2018. Desidero congratularmi con i nostri team in tutto il mondo che hanno lavorato fino alla fine dell'anno per rispettare i nostri impegni", ha dichiarato Guillaume Faury, Presidente di Airbus Commercial Aircraft.