Alimenti: al via la Tiramisù World Cup ‘Summer Selection’ (2)

(AdnKronos) - E alle 22.00 del 23 giugno i migliori si contenderanno il titolo di ?Vincitore di Tappa? per poi passare allo step successivo: le semifinali del 3 novembre 2019 a Treviso. E fra coloro che aspettano la tappa di Bibione - Venezia Orientale c'è anche Roberto Lestani, presidente della Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria, che aspetta l'inizio di questa nuova edizione della Tiramisù World Cup di cui la F.I.P.G.C. è patrocinante, fin dalla prima edizione nel 2017: "Ogni anno la rassegna cresce e ci sono nuovi stimoli: preparare il tiramisù a inizio estate è una bella sfida, ma sono certo che verrà accolta con entusiasmo e tanta energia da parte dei novelli ?chef? che dovranno riuscire ad equilibrare bene gli ingredienti della loro ricetta". "Senz'altro, poi, la scelta di Bibione non può che trovarmi d'accordo - ha concluso Lestani - . È una città eccezionale, dove ho trascorso alcune ottime stagioni di vacanza con la mia famiglia. Per questo, il mio ?in bocca al lupo? ai partecipanti è ancora più forte".