Alimenti: Camere commercio, recuperato 80% dell’invenduto in mercati qualificati (2)

(AdnKronos) - Ognuno di loro, si legge in una nota, ha attivato iniziative diverse di contrasto allo spreco alimentare: dalla stipula di accordi a livello locale con Associazioni no profit per la distribuzione in beneficenza delle eccedenze alimentari sino alla realizzazione di specifici macchinari e strumentazioni per trasformare gli scarti e la merce invenduta. Il Mercato di Genova ad esempio, l'ultimo insignito del marchio, oltre a iniziative di ridistribuzione delle eccedenze a persone in condizioni di disagio socio-economico, sta anche sviluppando un progetto per la realizzazione di bioplastiche utilizzando gli scarti dei prodotti ortofrutticoli. Il marchio Qualità & Sicurezza consente di assicurare una vasta scelta di prodotti sostenibili di qualità e di mantenere un rapporto fiduciario e diretto con il dettaglio tradizionale, valorizzando la trasparenza e la legalità all'interno dell'intero sistema distributivo. Ulteriori informazioni sul marchio sono presenti sul sito www.qsmercati.it.