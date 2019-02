Alitalia: Capone (Ugl), ‘bene ingresso Mef e Fs’

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - "L'Ugl giudica positivamente l'intervento del Ministero dell'Economia e di Ferrovie dello Stato nel salvataggio di Alitalia, a garanzia di una maggiore salvaguardia dei livelli occupazionali e apprezza, nello stesso tempo, l'interessamento dei due partner privati e industriali Delta e EasyJet ma definendo il loro perimetro di azione in maniera molto chiara". Così Paolo Capone, il segretario generale dell'Ugl presente, insieme a Francesco Alfonsi, il segretario Nazionale Trasporto Aereo Ugl, nel corso del tavolo su Alitalia, tenutosi oggi presso il Ministero dello Sviluppo economico. Nel rilancio del vettore italiano, aggiunge, "è ormai improcrastinabile rifinanziare in modo strutturale il Fondo del Trasporto aereo e non spacchettare la società. Anche per tale ragione occorre un serio piano industriale per il rilancio della compagnia, da condividere a breve termine con le parti sociali. Alitalia sia un'occasione di sviluppo strategico del Paese, non solo il rilancio della compagnia di bandiera".