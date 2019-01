Alitalia: Fs al lavoro su partner, Delta-Af in pole

Roma, 28 gen. (AdnKronos) - Fs sempre al lavoro sul 'Progetto Az'. Dopo il passo indietro di Lufthansa, nella partita per la ricerca del partner, condizione fondamentale posta dall'offerta vincolante presentata dalle Ferrovie, i riflettori sono sempre più puntati sul tandem costituito da Delta Air Lines e Air France. E, in assenza di rilanci da parte del colosso tedesco, che si è sempre detto interessato a una Alitalia 'ristrutturata' ma che ha posto, però, paletti molto stringenti, come il fatto di non voler investire nella compagnia insieme con il governo italiano, le Fs dovrebbero chiudere il cerchio e avviare la trattativa in esclusiva con i due alleati nell'alleanza Skyteam e nella joint venture transatlantica. Domani le Ferrovie riuniranno il consiglio di amministrazione ma, secondo fonti vicine all'operazione, all'ordine del giorno non figurerebbe una decisione formale sul dossier Alitalia. Il lavoro, comunque, assicurano, prosegue a pieno ritmo e nell'arco di un mese, e quindi entro fine febbraio, dovrebbe essere definito il nuovo piano con il nuovo partner. Tra gli appuntamenti di domani, c'e' anche un incontro tra i commissari straordinari di Alitalia e sindacati. Come spiegano fonti sindacali, sul tavolo c'è, evidentemente, la questione della procedura di vendita di Alitalia sulla quale chiedono un aggiornamento sugli sviluppi più recenti e sulle prospettive future, a cominciare da quelle occupazionali. Ma, ricordano, c'e' anche la questione della scadenza del contratto di lavoro il 31 gennaio prossimo, già più volte prorogato.