Alitalia: parte confronto su nuova cigs, il 6 marzo incontro a min. Lavoro

Roma, 4 mar. (AdnKronos) - Parte il confronto sulla nuova tornata di cigs in Alitalia. Il ministero del Lavoro ha convocato per dopodomani l'azienda e i sindacati di categoria e le associazioni professionali per avviare la procedura di esame congiunto sulla nuova procedura di cassa integrazione straordinaria. L'appuntamento è per le ore 11 nella sede di via Fornovo. Alitalia ha chiesto la proroga della cigs dal 24 marzo al 23 settembre 2019. L'attuale regime scade il 23 marzo prossimo. Nella proposta aziendale la cassa integrazione riguarda una platea 1010 lavoratori di cui 90 comandanti, 70 assistenti di volo e 850 addetti di terra.