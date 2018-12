Alitalia: proroga a gennaio 2020 scadenza miglia per 5 mln soci

Roma, 18 dic. (AdnKronos) - Il programma MilleMiglia torna al 100% italiano. Alitalia e Global Loyalty Company LLC, società controllata da Etihad Aviation Group, hanno perfezionato un accordo in base al quale Global Loyalty Company LLC ha ceduto alla compagnia aerea italiana il 75% di Alitalia Loyalty S.p.A., la società che gestisce il programma di fidelizzazione dei clienti. In occasione del passaggio della partecipazione azionaria, Alitalia ha deciso di garantire un importante beneficio a tutti i soci: la validità delle miglia sarà estesa di un anno e la nuova scadenza è fissata al 31 gennaio 2020. Con oltre 5 milioni di soci, MilleMiglia è uno dei programmi di fidelizzazione più estesi in Italia. Il patrimonio derivante dal database dei clienti, il potenziale sviluppo di partnership commerciali e le opportunità di marketing associate alla raccolta delle miglia, inoltre, rendono Alitalia Loyalty un asset strategico per le prospettive di sviluppo della Compagnia italiana. Alitalia potrà inoltre continuare ad avvalersi delle competenze e della professionalità del personale attualmente impiegato in Alitalia Loyalty.