Allerta meteo arancione, scuole chiuse a Catania

Allerta meteo arancione della protezione civile su gran parte della costa orientale siciliana per la giornata di domani e così il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, chiude le scuola. L’annuncio con un post Facebook: “Le intense piogge della giornata odierna, che si protrarranno, e l’allerta arancione sulla città, sentito il prefetto, mi inducono a sospendere l’attività didattica per domani venerdì 12 novembre”, afferma Poigliese che poi, ricordando il caso del liceo Boggio, dove nella notte tra mercoledì e giovedì è crollata una parte del tetto, aggiunge: “Quella vicenda e la tragedia sfiorata dimostrano come la prudenza non sia mai troppa, soprattutto a seguito di un’allerta della Protezione civile che ci avvisa del pericolo – conclude -. Le verifiche nelle scuole continueranno e saranno sempre più accurate e approfondite, anche con iniziative specifiche, come annuncerò nei prossimi giorni. Non amo chiudere le scuole a cuor leggero, ma sento forte, prima di tutto, la responsabilità nei confronti dei nostri ragazzi e ragazze, da sindaco e da genitore”.