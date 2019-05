Alstom: vince appalto Ratp in Francia, primo ordine per 50 autobus Aptis (2)

(AdnKronos) - Aptis è stato progettato per un costo totale ottimizzato, grazie ai ridotti costi di manutenzione e operativi e una vita utile prolungata rispetto a quella di un autobus standard. Il costo totale di possesso equivale a quello di un attuale autobus diesel standard nell'arco di 20 anni. Dalla presentazione del prototipo nel marzo 2017, i quattro veicoli di prova hanno percorso più di 40.000 chilometri in condizioni operative reali, in Francia e in Europa. Aptis sarà in test tour il 30 maggio prossimo a Torino per farsi conoscere dal pubblico italiano, dopo aver visitato ed effettuato i test su strada a Firenze, Genova, Bologna e Merano. Queste prove hanno permesso di testare le caratteristiche di Aptis, ispirate al tram, in un nuovo contesto, le sue prestazioni di inserimento nei centri cittadini, il grado di autonomia e il sistema di assistenza alla guida. Aptis ha vinto il premio per l'innovazione alla fiera Busworld nel 2017 e ha ricevuto inoltre la certificazione ufficiale Origine France Garantie nel gennaio 2019. Questa certificazione garantisce che più del 60% del valore aggiunto di Aptis è di provenienza francese.