alzatiCatania: doppio appuntamento con i concerti in piazza Duomo

Catania raddoppia con due concerti in piazza Duomo per salutare il vecchio anno e accogliere al meglio il 2019. Il 30 dicembre concerto di Arisa (inizio ore 20) e il 31 sul palco Noemi e Nino Frassica e i Los Plaggers (inizio alle 21).

L’annuncio è stato dato dal sindaco Salvo Pogliese e dall’assessore alla Cultura e ai Grandi Eventi Barbara Mirabella nel corso della conferenza stampa che si è svolta nella sala giunta di Palazzo degli Elefanti alla presenza degli assessori Sergio Parisi, Ludovico Balsamo, Fabio Cantarella, Giuseppe Arcidiacono, del presidente del Consiglio comunale Giuseppe Castiglione. Sono intervenuti all’incontro anche Salvo La Rosa, Ruggero Sardo, Gino Astorina, Marco Panzani, Seba, il gruppo François e le Coccinelle, i rappresentanti di Radio studio centrale, che parteciperanno alla kermesse artistica di fine anno e hanno anche animato con sketch e siparietti divertenti la conferenza stampa. Erano altresì presenti tutti gli sponsor che hanno reso possibile l’organizzazione delle manifestazioni a costo zero per l’Amministrazione comunale.

“#alzatiCatania – ha detto il sindaco Pogliese – è questo il sentimento, che insieme a una rinnovata fiducia nell’Amministrazione, ha unito tutte le migliori energie della città nell’intento di dare un nuovo rilancio per superare insieme un periodo difficile. Gli oltre duecentomila euro raccolti ci hanno consentito di mettere a punto un programma con ben 107 eventi, un risultato che è andato oltre ogni più rosea aspettativa: grazie di cuore a tutti”.

“Un grande progetto – ha dichiarato l’assessore Mirabella – che è iniziato con i bambini delle scuole e si è arricchito man mano della partecipazione di grandissimi artisti, coinvolti anche grazie alla generosità mostrata da enti, associazioni, commercianti, imprenditori, che hanno risposto in forze al nostro appello. E’ per questo che Catania raddoppia: all’ #alzatiCatania possiamo e dobbiamo aggiungere quello #tuttiinsieme”.

Durante la conferenza stampa l’ingegnere Salvo Fiore della Fce ha reso nota la decisione dell’azienda di tenere aperta la metropolitana il 30 dalle 8.30 all’una di notte e il 31 dalle 8.30 sino alle 2 per favorire i partecipanti ai concerti. Ha inoltre comunicato che, nell’ambito del progetto “We wish you a Metro Christmas”, è stato realizzato un abbonamento speciale al costo di 5 euro per viaggiare in metro sette giorni dal 23 al 31 dicembre. Sostare, dal canto suo, annullerà i costi delle strisce blu la notte di Capodanno nel centro storico, altre facilitazioni saranno messe in atto dall’Amt con corse dedicate verso i luoghi degli eventi.

Lo spirito di partecipazione e di riscatto della città, che ha animato l’incontro e tutto il progetto del Natale, è stato sottolineato nel corso della presentazione dal cantautore Marco Panzani che con chitarra al collo ha intonato le note di una sua canzone, “Alzati Catania”, una sorta di sprone alla città che lo ha adottato.