Ambiente: Fico, ‘contributo di tutti per salvaguardia ecosistema’

Roma, 5 giu. (AdnKronos) - "Oggi è la Giornata Mondiale dell'Ambiente. Un momento per ribadire l'impegno che ci deve vedere tutti coinvolti, cittadini e istituzioni, a dare il nostro consapevole e quotidiano contributo per la salvaguardia dell'ecosistema. Come ce lo hanno chiesto le voci, i sorrisi e l'entusiasmo dei tanti ragazzi scesi nelle scorse settimane in piazza, nelle città di tutto il mondo, per la tutela del nostro pianeta". Così il presidente della Camera Roberto Fico, in occasione Giornata dell'ambiente. "L'inquinamento atmosferico è il tema su cui si concentra quest'anno la Giornata Onu - ricorda - L'immissione in atmosfera di gas ad effetto serra è la principale fonte dei cambiamenti climatici. Migliorare la qualità dell'aria è necessario per temperare gli effetti del progressivo riscaldamento globale e prevenire le sue disastrose conseguenze. Ma l'inquinamento atmosferico costituisce anche una vera e propria emergenza sanitaria a cui dobbiamo fare fronte".