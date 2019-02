Ambiente: Istat, valore produzione beni e servizi 2017 supera 77 mld (+1,9%) (2)

(AdnKronos) - L'altra componente del valore aggiunto (il 35%) è quella relativa a prodotti destinati prioritariamente alla protezione dell'ambiente (ovvero attività di prevenzione, riduzione o eliminazione dell'inquinamento). In termini di produzione, i due settori - Gestione delle risorse naturali e Protezione dell'ambiente - sono quasi equivalenti, con il primo che pesa per il 50,7%. Nel periodo 2014-2017 i prodotti che hanno registrato la maggiore espansione sono quelli provenienti da agricoltura biologica e dai servizi di recupero dei materiali per il riciclaggio e di risanamento dell'ambiente (inclusi nel raggruppamento delle attività di protezione del suolo). Riguardo alle unità di lavoro, sono prevalentemente impiegate dal settore per la produzione di prodotti per la protezione dell'ambiente (52,2%).