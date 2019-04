Amministrative: Miccichè (Fi) attacca Di Maio e Salvini in Sicilia ‘Mischini…’

Palermo, 27 apr. (AdnKronos) - "In Sicilia sono arrivati insieme Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il primo dice che ci libererà dalla mafia. Mischino, non lo sa che dalla mafia noi siciliani ci stiamo liberando da soli, dopo decenni di lotte e a caro prezzo. L'altro continua a parlare di reddito di cittadinanza senza rendersi conto che la sua bufala è già stata sgamata: sono migliaia i ragazzi che, dopo avere sognato i 700 euro promessi, si sono visti arrivare 50 euro". Così, sui social, il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè, commissario regionale di Fi in Sicilia, dopo la due giorni siciliani che ha visto la presenza dei due vicepremier nelle città al voto. "E intanto prova a togliere la pensione a dei vecchietti ultra ottantenni che hanno avuto il solo torto di avere servito lo Stato senza rubare - perché a quelli che hanno rubato la pensione non serve mica...", dice. "Dopo aver fregato i ragazzi, la pensione ai vecchietti, Di Maio vuole passare a rubare anche le caramelle ai bambini?- aggiunge - In realtà una cosa buona l'hanno fatta: grazie a Salvini e Di Maio insieme in Sicilia ho finalmente capito il senso del detto ?i co...ni camminano sempre in coppia?.