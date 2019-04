Amministrative: oggi chiuse liste, in 18 mln al voto, ecco tutte le sfide/Adnkronos

Roma, 27 apr. (AdnKronos) (di Mara Montanari) - Chiuse le liste per le amministrative. E' scaduto oggi alle 12 il termine per presentare le candidature per la sfida del 26 maggio che coinvolgerà 3.856 comuni e quasi 18 milioni di elettori. Insomma, big match delle europee ma non solo. Anche il voto nelle città sarà un grande test per le forze politiche. Ed in primis per il Pd. Delle 28 maggiori città al voto, ben 21 sono state guidate dal centrosinistra in questi anni. L'ultima tornata è stata ai tempi del 40% di Matteo Renzi alle europee e anche nei comuni il Pd fece il pieno. Oggi soltanto riconfermare tutte le amministrazioni uscenti sarà un'impresa. I dem hanno il fiato sul collo della Lega anche in aree da sempre 'di sinistra' come Toscana e Emilia Romagna. Occhi puntati su Ferrara, Reggio Emilia e Modena. Ma l'avanzata del Carroccio non si limita alle regioni del Centro-Nord. Anche al Sud sono molte le amministrazioni in cui il candidato del centrodestra è a trazione leghista. Come a Potenza, Campobasso, Avellino. E in Sicilia, dove invece si voterà domani, la Lega si presenta da sola in alcuni comuni: Mazara, Caltanisetta, a Gela c'è il sostegno di Fdi.