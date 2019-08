Ammissione ai corsi di laurea a numero programmato locale, domande entro il 5 agosto

E’ già tempo di pensare al futuro per chi ha appena terminato gli esami di maturità. Fino al 5 agosto,infatti, le aspiranti matricole dell’Università di Catania potranno presentare la domanda di partecipazionealle prove di ammissione ai numerosi corsi di studio a numero programmato locale dell’Ateneo, acarattere selettivo.Per conoscere modalità e scadenze per l’iscrizione a tali prove è necessario fare riferimento al relativobando pubblicato sul sito www.unict.it, navigando in maniera agevole attraverso le specifiche sezionisull’offerta formativa e attenendosi puntualmente alle sue indicazioni.Per sostenere una o più prove di ammissione, occorre iscriversi tramite il portale studenti(https://studenti.smartedu.unict.it). Una volta registrato, lo studente potrà accedere alla propria areapersonale e iscriversi alla prova, o alle prove, cui intende partecipare, indicando il grado di preferenzatra i corsi di studio.

Il contributo da versare per la partecipazione è di 30 euro per ciascuna prova. L’offerta didattica 2019/2020 prevede ben 28 corsi di laurea triennali ad accesso programmato per untotale di 3.983 posti disponibili, compresi quelli riservati a studenti stranieri non comunitari. Rientrano inquesta tipologia i corsi in Scienze motorie; Pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio; Scienzee tecnologie agrarie; Scienze e tecnologie alimentari; Scienze e tecnologie per la ristorazione edistribuzione degli alimenti mediterranei; Lettere; Beni culturali; Filosofia; Lingue e culture europeeeuroamericane ed orientali; Scienze e lingue per la comunicazione; Mediazione linguistica edinterculturale (sede di Ragusa); Scienze del turismo; Scienze dell’educazione e della formazione;Scienze e tecniche psicologiche; Scienze ambientali e naturali; Biotecnologie; Infermieristica; Ostetricia;Tecnica della riabilitazione psichiatrica; Fisioterapia; Logopedia; Ortottica ed assistenza oftalmologica;Terapia occupazionale; Dietistica; Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia; Tecnichedi laboratorio biomedico; Tecniche audioprotesiche; Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria eperfusione cardiovascolare.

A questi si aggiungono i tre corsi afferenti al dipartimento di Scienze politiche e sociali: Scienzedell’amministrazione e dell’organizzazione; Storia, politica e relazioni internazionali e Sociologia eservizio sociale. Per questi ultimi tre corsi il termine per presentare la domanda è fissato al 26 agosto: lagraduatoria degli iscritti sarà formulata sulla base del voto conseguito nel diploma di istruzionesecondaria superiore