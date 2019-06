Anas: al via nuova tranche piano ‘bastabuche’, 76 bandi da 380 mln

Roma, 18 giu. (AdnKronos) - Anas ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 76 nuovi bandi di gara per lavori di risanamento della pavimentazione dal valore complessivo di 380 milioni di euro, nell'ambito del piano #bastabuche. Gli appalti, di durata quadriennale, saranno attivati mediante Accordo Quadro che garantisce la possibilità di avviare i lavori con la massima tempestività in relazione alla programmazione della manutenzione delle strade, senza dover espletare ogni volta una nuova gara di appalto, consentendo quindi risparmio di tempo e maggiore efficienza nell'esecuzione. Il Piano #bastabuche, arrivato alla VI tranche, ha consentito finora la nuova pavimentazione di circa 20.000 km di corsie stradali, per un valore superiore a 1,5 miliardi di euro. Con questa nuova tornata di bandi, Anas risanerà la pavimentazione e la segnaletica orizzontale con interventi su ulteriori 5.000 km sull'intero territorio nazionale, incluse anche le strade rientrate all'Anas dagli Enti locali nell'ultimo anno. "I nuovi bandi - commenta l'amministratore delegato Massimo Simonini -valgono ognuno 5 milioni di euro e recepiscono le recenti norme del decreto ?Sblocca cantieri'. In questo modo, avremo una riduzione dei tempi di affidamento delle gare e un'ulteriore possibilità di accesso per le piccole e medie imprese".