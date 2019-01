Andreotti: anche Franceschini e Guerini a inaugurazione mostra su ‘Divo Giulio’

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - Folla delle grandi occasioni al Complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, per l'inaugurazione della mostra fotografica "Giulio Andreotti - Una vita per lo Stato" in occasione del centenario della nascita, ieri 14 gennaio, del "Divo Giulio". Sala gremita, con molte persone che non sono riuscite ad entrare. Ma in platea spiccano i volti di Vincenzo Scotti, Paolo Cirino Pomicino, Franco Carraro, Luigi Compagna, Pio Mastrobuoni. Arrivano per un saluto anche Dario Franceschini e Lorenzo Guerini, si vede Giuseppe Fioroni. Gianni Letta siede al tavolo centrale insieme a mons. Rino Fisichella, a Stefano e Serena Andreotti che con i fratelli Marilena e Lamberto hanno organizzato la mostra realizzata da Alessandro Nicosia.