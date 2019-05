Antitrust: Dussmann soddisfatta, unica estranea intesa restrittiva gara Fm4 Consip

Roma, 9 mag. (AdnKronos) - Soddisfazione di Dussmann per estere l'unica estranea alle sanzioni inflitte dall'Antitrust nell'ambito della gara Fm4 Consip. Oggi pomeriggio, infatti, l'Agcm ha concluso il procedimento istruttorio, accertando l'esistenza di un'intesa illecita posta in essere dai maggiori player attivi nel settore del facility management volta ad alterare gli esiti di aggiudicazione della gara FM4, indetta da Consip nel 2014. Alla luce di una complessa attività istruttoria, durata oltre due anni, l'Antitrust, sottolinea Dussmann in una nota, "ha escluso dall'illecito soltanto l'Ati guidata da Dussmann Service Srl ed anche del gruppo Siram sempre partecipante all'Ati guidata da Dussmann, ritenendo la condotta della società pienamente legittima in una prospettiva antitrust. Il provvedimento finale vista la gravità dell'infrazione, ha invece sanzionato tutte le altre società coinvolte nel procedimento, per un totale di oltre 230 milioni di euro". BonelliErede ha affiancato Dussmann nell'ambito del procedimento dinanzi all'Antitrust, con un team coordinato dal partner Francesco Anglani e composto dalla senior associate Federica Puliti e dal junior associate Jacopo De Luca.