Antitrust: gara Consip Fm4, sanzioni per circa 235 mln

Roma, 9 mag. (AdnKronos) - L'Antitrust, nella seduta del 17 aprile, ha accertato la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale, avente ad oggetto il condizionamento dell'esito della gara pubblica denominata FM4, bandita nel marzo del 2014 da Consip (la centrale acquisti della Pubblica Amministrazione), per un appalto di rilievo comunitario suddiviso in 18 lotti geografici (di cui 14 ordinari e 4 accessori) dal valore complessivo di circa 2,7 miliardi di euro. L'appalto in questione, si legge in una nota dell'Autorità, riguarda l'esecuzione dei servizi di pulizia e di manutenzione in favore di tutti gli uffici pubblici presenti sull'intero territorio nazionale, nell'ambito della quarta edizione della gara relativa ai servizi cosiddetti di Facility Management. Nel complesso, sono state comminate sanzioni per un importo pari a circa 235.000.000 euro L'intesa è stata posta in essere dai principali operatori del settore e, in particolare: C.N.S. - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa; Consorzio Stabile Energie Locali ; Engie Servizi (già Cofely Italia) in solido con la controllante Engie Energy Services International; Exitone, in solido con la società Gestione Integrata e con le controllanti STI S.p.a. e Finanziaria Bigotti ; Kuadra in liquidazione in solido con la controllante Esperia ; Manital Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni Consorzio Stabile - Manital in solido con la controllante Manitalidea ; Rekeep (già Manutencoop Facility Management); Romeo Gestioni in solido con la controllante Romeo Partecipazioni. Non è invece stato accertato alcun illecito nei confronti delle società Dussmann Service e della controllante Dussmann Service Holding Gmbh, e Siram e della controllante Veolia Energie International.