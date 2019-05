Antitrust: gara Consip Fm4, sanzioni per circa 235 mln (2)

(AdnKronos) - Ai fini dell'accertamento, l'Autorità si è basata su un articolato quadro probatorio che include, tra l'altro, un'istanza di clemenza presentata, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 287/90, dal C.N.S. (che ha beneficiato per via di tale istanza di una riduzione della sanzione pari al 50%), nonché parte della documentazione acquisita agli atti del procedimento penale aperto presso la Procura della Repubblica di Roma per ipotesi di reato connesse alla gara FM4. La concertazione ha riguardato la ripartizione dei lotti di gara tra cinque compagini. In particolare, C.N.S. (in ATI con Exitone e Kuadra), Manutencoop Facility Management, Manital e Romeo, attraverso una partecipazione alla gara secondo una modalità ?a scacchiera', si sarebbero aggiudicate i lotti di rispettivo interesse, nella migliore combinazione possibile tra lotti ordinari e lotti accessori consentita dalla disciplina di gara; l'ATI Cofely-Csel, anche grazie ai legami con il gruppo STI, è stata designata nell'ambito del cartello quale assegnataria di parte dell'appalto complessivo. L'illecito si è realizzato anche attraverso un utilizzo distorto del raggruppamento temporaneo d'imprese, degli affidamenti in subappalto e dello strumento consortile. L'intesa ha neutralizzato il confronto competitivo tra le parti nei vari lotti geografici posti a gara e - a prescindere dall'esito della procedura di gara, non ancora aggiudicata dalla stazione appaltante - ha compromesso irrimediabilmente il fisiologico gioco concorrenziale che si sarebbe dovuto instaurare, in danno delle Pubbliche Amministrazioni committenti. Nel corso del procedimento, l'Autorità si è avvalsa per le attività ispettive dell'ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza.