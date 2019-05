Antitrust: intesa in gare per diritti internazionali calcio, multe per 67 mln (2)

(AdnKronos) - L'intesa accertata, sottolinea l'Autorità, è restrittiva per oggetto, unica, complessa e continuata, di carattere segreto. Infatti, per ogni procedura di gara, le evidenze indicano che le parti non hanno formulato in autonomia le proprie offerte, ma hanno invece realizzato condotte tese ad influenzare reciprocamente le modalità di partecipazione alle gare al fine di contenere l'ammontare dell'offerta economica da presentare alla Lnpa, limitando la reciproca competizione sul prezzo di acquisto dei diritti internazionali. In particolare, attraverso la stipulazione di contratti antecedenti alle singole gare e contatti intercorrenti fra i loro rappresentanti, Mp Silva, Img, B4 Capital/ BE4 Sarl/B4 Italia hanno coordinato il proprio comportamento e, a seguito dell'assegnazione, hanno ripartito i ricavi derivanti dalla successiva rivendita all'estero dei Diritti Tv per le competizioni organizzate dalla Lega. L'intesa in esame ha determinato un decremento del valore dei diritti internazionali ed è quindi idonea a danneggiare non solo il soggetto banditore, e cioè la Lnpa, ma anche le squadre di calcio del campionato italiano che beneficiano degli introiti della vendita dei diritti internazionali, penalizzando così l'intero movimento calcistico nazionale. In questa prospettiva, si sottolinea che l'ultimo ciclo di gare, avviato successivamente all'intervento dell'Autorità, ha registrato un incremento di valore. In ragione della gravità della condotta, l'Autorità ha quindi deciso di irrogare sanzioni, ai soggetti parti dell'intesa, per un totale di circa 67 milioni di euro.