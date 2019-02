Antitrust: multate Ryanair e Wizz Air per nuova policy bagagli mano

Roma, 21 feb. (AdnKronos) - La nuova policy sui bagagli a mano delle compagnie Ryanair e Wizz Air inganna i consumatori sul prezzo del biglietto. E' quanto sottolinea l'Antitrust che ha irrogato alla compagnia low cost irlandese una sanzione pecuniaria di 3 milioni e a Wizz Air di 1 mln. Le compagnie dovranno comunicare all'Autorità entro 60 giorni le misure adottate in ottemperanza a quanto deciso L'Autorità ha concluso due procedimenti istruttori avviati nei mesi di settembre e ottobre 2018 nei confronti delle compagnie aeree low-cost Ryanair e Wizz Air, "accertando che le modifiche rispettivamente apportate alle regole di trasporto del bagaglio a mano grande, il trolley, costituiscono una pratica commerciale scorretta in quanto ingannano il consumatore sull'effettivo prezzo del biglietto, non includendo più nella tariffa base un elemento essenziale del contratto di trasporto aereo quale è il 'bagaglio a mano grande'". Come emerso dalle istruttorie svolte, dal primo novembre 2018, si legge nella nota, "le due imprese consentono ai passeggeri di trasportare una sola borsa piccola, da posizionare sotto il sedile, e non il trolley, -con una significativa riduzione dello spazio a disposizione (rispettivamente - 65% e - 52%)- ed utilizzano per il nuovo servizio a pagamento proprio lo spazio dedicato negli aeromobili al trasporto del bagaglio a mano grande, le cappelliere". Dall'istruttoria "è emerso che corrisponde alle abitudini di consumo della quasi totalità dei passeggeri viaggiare con un bagaglio a mano grande al seguito".