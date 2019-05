Appalti: Di Maio, ‘tangentopoli mai finita, corruzione prima emergenza Paese’

Roma, 7 mag. (AdnKronos) - "La legge anti corruzione è stata il primo passo di uno Stato che comincia a contrastare l'emergenza di questo paese, la corruzione. La corruzione è la prima emergenza del Paese si può contrastare con le leggi, ma anche con gli atteggiamenti delle forze politiche. Io non voglio accusare questa o quella forza politica, ma fare un appello all'unità" per combattere "una tangentopoli mai finita: mai come adesso serve la ferma posizione della politica". Lo ha detto il vicepremier e ministro, Luigi Di Maio, in conferenza stampa a Montecitorio.