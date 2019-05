Appalti: Gelmini, ‘Fi a testa alta con Caliendo e Rossello’

Roma, 13 mag. (AdnKronos) - Il Direttivo di Fi in Lombardia, riunito oggi a Milano, ha votato all'unanimità i due commissari per il coordinamento provinciale di Varese e per il cittadino di Milano. ?A Varese -ha detto spiegato Mariastella Gelmini, coordinatrice regionale del partito in Lombardia -andrà il senatore Giacomo Caliendo, persona specchiata, con un passato da magistrato e da sottosegretario alla Giustizia, e a Milano l'onorevole Cristina Rossello, avvocato, che sarà un punto di riferimento per tutti i nostri militanti e i nostri amministratori di Milano". "Abbiamo davanti a noi due settimane cruciali -ha detto ancora Gelmini- perché sono i giorni in cui si ragiona su come votare, su chi votare e noi ci siamo. Andiamo avanti a testa alta verso il voto del 26 maggio. Lavoriamo uniti, pancia a terra, per fare contare di più l'Italia in Europa e fare eleggere il nostro presidente Silvio Berlusconi, di nuovo in campo con la determinazione di sempre?.